Подразделения "Западной" группировки за минувшие сутки ликвидировали свыше 600 боевиков

В приграничном районе Курской области танкисты группировки "Север" оборудовали закрытые огневые позиции. Экипажи постоянно на боевом дежурстве. Как только поступает информация о передвижении противника, огонь открывают незамедлительно. А с воздуха по укреплениям ВСУ наносят удары вертолеты армейской авиации.

Ярослав Якимкин, начальник пресс-центра группировки "Север": "Подразделениями группировки на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады и 113 бригады теробороны в районах Липцов, Гоптовки и Волчанских Хуторов. Отражены две контратаки штурмовых групп 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. Противник потерял до 150 военнослужащих и два автомобиля".

В Запорожской области разведка обнаружила полевой пункт хранения боеприпасов ВСУ. Артиллеристы группировки "Днепр" открыли огонь 122-миллиметровыми снарядами. Не зря артиллеристы называют свою гаубицу Д-30 снайперским орудием: точность стрельбы высочайшая. Вот и сейчас, по данным объективного контроля, первые же снаряды вызвали мощную детонацию боеприпасов противника. Склад уничтожен. Также артиллерия поддерживает действия нашей пехоты.

Роман Кодрян, начальник пресс-центра группировки "Днепр": "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 129-й горно-штурмовой бригады и 39-й бригады береговой обороны в районах Жеребянок, Отрядокаменки и Херсона. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, семь автомобилей, 152-миллиметровое орудие Д-20 и 122-миллиметровая гаубица Д-30. Уничтожено два склада боеприпасов".

На донецком направлении расчет буксируемого орудия "Гиацинт-Б" "Южной" группировки войск уничтожил самоходную артустановку ВСУ. Противник постоянно находится под огнем наших артиллеристов. Координаты целей дают операторы беспилотников.

Снайперы соединения специального назначения группировки "Центр" уничтожили пулеметчиков ВСУ и сорвали ротацию противника на боевых позициях. Также они прикрывают штурмовые подразделения, которые наступают на авдеевском направлении. За последние сутки в зоне ответственности группировки "Центр" ВСУ потеряли до 560 военнослужащих.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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