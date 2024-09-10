И это только начало

В Середе на западе Словакии - открытие музея Холокоста. Из 90 тысяч живших в республике евреев 70 тысяч были уничтожены нацистами. Почти 80 процентов. То, что удалось сохранить до наших дней, свидетельства уничтожения людей исключительно по расовому признаку, показывают премьер-министру. Роберт Фицо осудил двойные стандарты Запада. Преступления нацистов Третьего Рейха как минимум на словах осуждаются, а режима Зеленского, наоборот, финансируются.

"Все мы говорим о фашизме, нацизме и при этом молчаливо терпим то, что по Украине перемещаются подразделения, имеющие совершенно четкое обозначение и которые связаны с движениями, которые мы считаем опасными и запрещенными. Если речь идет о геополитической борьбе, то это никого не беспокоит, и такие подразделения на Украине почему-то никому не мешает. Международное сообщество должно было бы признать, что на Украине не могут воевать батальоны, использующие нацистскую символику и которые так часто себя и ведут", - заявил Фицо.

Подобное вольнодумство в якобы такой свободной Европе нынче строго карается. Покушения на Роберта Фицо уже были. Не понял и не исправился. Теперь Брюссель открыто угрожает республике-члену ЕС штрафными санкциями.

"Европейский союз работает над предложением осудить Словакию за разрушение демократических институтов. Брюссель может удержать 12,8 миллиарда евро, выделенных для Братиславы. Около 80% всех государственных инвестиций в Словакии финансируются из фондов ЕС. Любые потенциальные проблемы с финансированием станут серьезным ударом для этого государства-члена ЕС. Комиссия также изучает возможность изъятия всех или части 2,7 миллиарда евро грантов на борьбу с COVID, которые республика получила в рамках расходов ЕС на спасение от пандемии", - пишет Bloomberg.

Вот такое трогательное и заботливое отношение к члену большой европейской семьи. Если премьер-популист, каковым Брюссель считает Роберта Фицо, не замолчит, то пусть экономика республики загнется от дружеских санкций, а граждане - от ковида.

Поляки наказание отлучением от святого святых финансовых фондов ЕС уже проходили. Но тоже периодически взбрыкивают, вспоминая про национальные интересы. На этот раз поссорились герр Шольц и пан Туск. Обиделись друг на друга настолько, что польский премьер отменил поездку в Потсдам на мероприятие, где ему должны были вручать премию за укрепление демократии и свободы слова. Канцлер Германии готовил целую речь в честь награждаемого. Но в итоге отказался от участия в церемонии.

"Польско-германские отношения в последние недели стали холоднее. Основной причиной ухудшения отношений стала ситуация с трубопроводами "Северный поток" и "Северный поток - 2". Запрос Берлина на арест гражданина Украины, проживающего в Польше и подозреваемого в организации взрыва, был отклонен Польшей, а Туск заявил, что все инициаторы и покровители этих газопроводов должны извиниться и замолчать", - напоминают СМИ.

Украинский вопрос рассорил всех: Брюссель с пытающимися проводить независимую политику европейскими республиками, страны ЕС между собой, внутри самих государств усиливается раскол в обществе по поводу необходимости дальше финансировать войну. Власти Латвии вместо того, чтобы пересмотреть свою внешнюю политику и отказаться от оголтелой русофобии, учатся подавлять народные бунты. Маневры с привлечением военных проводятся в основном в населенных русскоязычными регионах. На кого Рига готова без раздумий наставить все эти стволы, в принципе, понятно.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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