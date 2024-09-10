ВМФ начинает масштабные морские учения "Океан-2024"

В маневрах примут участие более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения

Военно-морской флот России начинает масштабные морские учения "Океан-2024". Они пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского, Каспийского и Средиземного морей.

В маневрах примут участие более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, более 120 самолетов и вертолетов, а также более 90 тысяч личного состава. Для решения специальных задач будут привлекаться оперативные группы МВД, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии.

Совместные действия в море планируется отрабатывать с военно-морскими силами стран-партнеров. Основная задача учений - проверка готовности руководящего состава, комплексное применение высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники, а также решение нестандартных оперативных задач.

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