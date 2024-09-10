Геомагнитная буря скоро начнется на Земле

Облака темной плазмы сейчас движутся к нашей планете

Геомагнитная буря начнется на Земле вечером во вторник и продлится около суток. Ее появление ученые связывают с крупными вспышками на Солнце.

Облака темной плазмы сейчас движутся к нашей планете. С вероятностью около 30 процентов в европейской части нашей страны, в том числе в московском регионе, этой ночью можно будет наблюдать полярное сияние.

Метеозависимым людям рекомендуется беречь свои силы. Не исключены помехи в работе радио- и электротехники.

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