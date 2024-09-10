Чулпан Хаматова рассказала о возвращении в Россию

Актриса живет в Латвии

Вскоре после начала СВО Чулпан Хаматова взяла семью и покинула Россию. Актриса перебралась жить в Латвию. По некоторым данным, в элитном поселке недалеко от Риги у нее есть недвижимость. Далее актриса дала ряд резонансных интервью, после которых мнение о ней у многих россиян кардинально поменялось.

А теперь в Сети обсуждают новую беседу Чулпан Хаматовой, в которой она объявила о том, что в театр "Современник", где играла много лет и считалась чуть ли не любимицей Галины Волчек, уже никогда не вернется.

"Даже личные контакты, которые там были, они настолько все искорежены. Все уверены, что у меня есть тайные кукловоды, какие-то кураторы. Якобы они платят мне деньги и потом я сажусь и что-то рассказываю вам. Это значит, что люди не понимали, с кем они все годы проработали на одной сцене и что за спектакли мы играли", - высказалась актриса.

Хаматова дала понять, что прервала все контакты с коллегами, с которыми два десятка лет проработала на одной театральной площадке. Получается, что они оказались по разные стороны баррикад. Тем не менее, уверена Хаматова, у нее в Москве еще остались друзья и коллеги, "которые сохраняют рассудок", по ее словам.

Кроме того Чулпан не исключила возможности вернуться в Россию. Она даже знает, как это будет. По ее словам, "при определенных обстоятельствах" она готова надеть черные очки, приехать к друзьям, пройтись по любимым улицам. "Пока только такой вариант", - констатировала актриса в интервью YouTube-каналу "Миша Понятовский".

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