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"Вынесло аж до коридора": житель дома в Раменском рассказал об атаке беспилотника

10:45
  • вторник
  • 10 сентября 2024

Он отделался легкими ранениями

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки украинских БПЛА по регионам России. 

Атака произошла минувшей ночью. За ночь средства ПВО уничтожили 144 беспилотника, в том числе 20 - над Московской области. В подмосковном Раменском дрон попал в жилой дом. В результате атаки погибла 46-летняя женщина, несколько человек пострадали. Серьезно пострадал фасад здания.

Житель пострадавшего дома рассказал "ТВ Центру", что в его окно залетел беспилотник. Взрывной волной его и жену отнесло в коридор. К счастью, они отделались легкими ранениями.

"Нам лично в окно влетел кусок снаряда, или что это было. С огнем вместе, стекла повысыпали. А мы возле окна спали. И волной вынесло нас аж до коридора", - рассказал мужчина.

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