Дело о теракте заведено после атаки украинских БПЛА

Все детали преступления будут установлены
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки украинских беспилотников.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил детально установить все обстоятельства преступления, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
СК подтвердил, что в результате атаки БПЛА погибла одна женина, есть пострадавшие, повреждения получили жилые дома.
Минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили 144 беспилотника над Брянской, Московской, Курской, Тульской, Белгородской, Калужской, Воронежской, Липецкой областью и Орловской областями.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram