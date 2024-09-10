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Дело о теракте заведено после атаки украинских БПЛА

10:31
  • вторник
  • 10 сентября 2024

Все детали преступления будут установлены

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки украинских беспилотников.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил детально установить все обстоятельства преступления, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

СК подтвердил, что в результате атаки БПЛА погибла одна женина, есть пострадавшие, повреждения получили жилые дома.

Минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили 144 беспилотника над Брянской, Московской, Курской, Тульской, Белгородской, Калужской, Воронежской, Липецкой областью и Орловской областями.

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