Якобы украинская делегация ради этого прибыла в Сирию

Киевская администрация провела переговоры с представителями террористической организации в Сирии для привлечения боевиков к операциям против России. Местные источники сообщили, что в последние месяцы украинская делегация посетила Идлиб и встретилась с лидерами запрещенной в России террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам", сообщает РИА новости со ссылкой на турецкую газету Aydınlık. Издание объясняет действия киевской администрации тем, что Украина терпит серьезную нехватку солдат в противостоянии с Россией.

Ранее Сергей Шойгу озвучил бескомпромиссное условие для переговоров с Киевом. "Мы с террористами каких-либо переговоров не вели, не ведем и вести не будем. До тех пор, пока мы не выкинем их с нашей территории, мы, естественно, никаких переговоров с ними вести не будем", - категорично заявил он.

Кстати, Совет Безопасности ООН на основе запросов африканских стран может рассмотреть вопрос о признании Украины террористическим государством. Мали, Нигер и Буркина-Фасо осудили поддержку и прославление терроризма украинскими властями и призвали Совет Безопасности ООН выполнить свои обязательства в отношении осознанного выбора киевского режима в поддержку терроризма в Африке, особенно в регионе Сахель.

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