"Службы отреагировали оперативно": очевидец о первых минутах после атаки БПЛА

В результате атаки беспилотника погибла 46-летняя жительница дома

В результате атаки беспилотника в Раменском повреждены 54 квартиры из 102. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, который находится на месте происшествия.

По его словам, власти региона возьмут на себя восстановление и ремонт квартир, а также компенсацию за поврежденное имущество.

Атака БПЛА на российские регионы произошла минувшей ночью. Средства ПВО уничтожили 144 беспилотника, в том числе 20 - над Московской области. В подмосковном Раменском дрон попал в жилой дом. В результате атаки погибла 46-летняя женщина, несколько человек пострадали. Серьезно пострадал фасад здания.

Очевидец рассказали "ТВ Центру", что экстренные службы прибыли на место уже через несколько минут после ЧП.

"Я помню, что произошел очень сильный бабах. Он был настолько громкий, что мне казалось, у меня просто барабанные перепонки лопнут. Мы выглядываем на балкон, уже через пару минут [на улице] стояла реанимация. Очень оперативно службы отреагировали, реанимация точно. Когда мы выглядывали с балкона, был дым, пахло порохом. Сначала подумали, что внизу листовки валялись, а это плиты от дома", - рассказала женщина.

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