Умерла заслуженная артистка России Марина Полицеймако

Ей было 86 лет

Умерла старейшая актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако. Ей было 86 лет.

"Театр на Таганке выражает соболезнования семье, друзьям и коллегам Марины Полицеймако", – говорится в сообщении театра.

Дата и место прощания будут известны позднее.

Марина Полицеймако родилась 10 февраля 1938 года в семье актрисы Нового театра Евгении Михайловны Фиш и актера Ленинградского Большого драматического театра имени Горького Виталия Полицеймако. Полицеймако сыграла десятки ролей в спектаклях "Дом на набережной", "Живой", "Под кожей статуи свободы", "А зори здесь тихие" и других.

Марина Полицеймако в программе "Мой герой" на канале "ТВ Центр"

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