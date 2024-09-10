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ВС России заняли еще четыре населенных пункта

11:57
  • вторник
  • 10 сентября 2024

В освобождении участвовали бойцы трех группировок

Вооруженные силы России освободили четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Бойцы группировки "Центр" освободили Галицыновку, бойцы "Южной" - Красногоровку и Григоровку, а подразделения "Востока" - Водяное, сообщили в Минобороны России.

Бои за город Красногоровка велись еще в 2014-2015 годах, но тогда ополченцам не удалось его взять. После начала спецоперации долгое время линия боевого соприкосновения в районе населенного пункта не менялась.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. Накануне ВС России освободили село Мемрик в ДНР.

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