ВС России заняли еще четыре населенных пункта

В освобождении участвовали бойцы трех группировок
Вооруженные силы России освободили четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Бойцы группировки "Центр" освободили Галицыновку, бойцы "Южной" - Красногоровку и Григоровку, а подразделения "Востока" - Водяное, сообщили в Минобороны России.
Бои за город Красногоровка велись еще в 2014-2015 годах, но тогда ополченцам не удалось его взять. После начала спецоперации долгое время линия боевого соприкосновения в районе населенного пункта не менялась.
Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. Накануне ВС России освободили село Мемрик в ДНР.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram