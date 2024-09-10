Стало известно о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье

Одного отвезли в НИИ имени Склифосовского

Два человека остаются в тяжелом состоянии после атаки украинских беспилотников в подмосковном Раменском.

Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По информации телеканала "360", у одного из пострадавших мужчин закрытая черепно-мозговая травма. Его отправили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского на вертолете.

Также известно об одной погибшей женщине 78-го года рождения. По информации telegram-канала SHOT, в момент удара она спала в однокомнатной квартире на десятом этаже в доме на Спортивном проезде.

Тем временем Воробьев встретился с жителями атакованных БПЛА домов в Раменском. Власти Подмосковья восстановят разрушенные квартиры, все расходы жителей на временное жилье и ремонт будут компенсированы.

Массированная атака БПЛА на российские регионы произошла в ночь на 10 сентября. Средства ПВО уничтожили 144 беспилотника, в том числе 20 - над Московской областью. В подмосковном Раменском дрон попал в два многоквартирных дома. Возбуждено уголовное дело.

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