ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Губернатор Воробьев встретился с жителями атакованных БПЛА домов в Раменском

11:25
  • вторник
  • 10 сентября 2024

Граждане находятся в пункте временного размещения

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в пункт временного размещения в Раменском, чтобы встретиться с жителями пострадавших после атаки украинских беспилотников домов. Об этом он рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"Все расходы на восстановление зданий мы берем на себя вместе с Фондом капитального ремонта Подмосковья. Для таких семей мы предложили несколько вариантов временного размещения: гостиница или съемное жилье, денежная компенсация. Все расходы мы компенсируем", - пообещал Воробьев.

Напомним, атака БПЛА на российские регионы произошла в ночь на 10 сентября. Средства ПВО уничтожили 144 беспилотника, в том числе 20 - над Московской областью. В подмосковном Раменском дрон попал в два многоквартирных дома. В результате атаки погибла 46-летняя женщина, несколько человек пострадали.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Андрей Воробьев
Андрей Воробьев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.