Губернатор Воробьев встретился с жителями атакованных БПЛА домов в Раменском

Граждане находятся в пункте временного размещения

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в пункт временного размещения в Раменском, чтобы встретиться с жителями пострадавших после атаки украинских беспилотников домов. Об этом он рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"Все расходы на восстановление зданий мы берем на себя вместе с Фондом капитального ремонта Подмосковья. Для таких семей мы предложили несколько вариантов временного размещения: гостиница или съемное жилье, денежная компенсация. Все расходы мы компенсируем", - пообещал Воробьев.

Напомним, атака БПЛА на российские регионы произошла в ночь на 10 сентября. Средства ПВО уничтожили 144 беспилотника, в том числе 20 - над Московской областью. В подмосковном Раменском дрон попал в два многоквартирных дома. В результате атаки погибла 46-летняя женщина, несколько человек пострадали.

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