"На свадьбу к вам приеду": Воробьев навестил в больнице пострадавшего при атаке БПЛА

Угрозы жизни нет, но мужчину перевезут на лечение в Москву
Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил пострадавших при атаке беспилотника на жилом дом в Раменском. С одним из них глава региона пообщался в палате.
Воробьев рассказал, что мама и девушка пострадавшего беспокоятся о его состоянии, поэтому власти региона после консультаций с врачами приняли решение перевезти его для лечения в Москву.
"В Москву поедем. Угрозы жизни нет, но ваши девушка и мама беспокоятся. Сказали, что хотят вас перевезти. Мы пошли на встречу. Не переживайте. На свадьбу приеду к вам", - сказал губернатор.
Атака произошла минувшей ночью. За ночь средства ПВО уничтожили 144 беспилотника, в том числе 20 - над Московской области. В подмосковном Раменском дрон попал в жилой дом. В результате атаки погибла 46-летняя женщина, несколько человек пострадали.
Ранее один из жителей дома рассказал "ТВ Центру", что он успел накрыть жену собой.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram