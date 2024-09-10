"На свадьбу к вам приеду": Воробьев навестил в больнице пострадавшего при атаке БПЛА

Угрозы жизни нет, но мужчину перевезут на лечение в Москву

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил пострадавших при атаке беспилотника на жилом дом в Раменском. С одним из них глава региона пообщался в палате.

Воробьев рассказал, что мама и девушка пострадавшего беспокоятся о его состоянии, поэтому власти региона после консультаций с врачами приняли решение перевезти его для лечения в Москву.

"В Москву поедем. Угрозы жизни нет, но ваши девушка и мама беспокоятся. Сказали, что хотят вас перевезти. Мы пошли на встречу. Не переживайте. На свадьбу приеду к вам", - сказал губернатор.

Атака произошла минувшей ночью. За ночь средства ПВО уничтожили 144 беспилотника, в том числе 20 - над Московской области. В подмосковном Раменском дрон попал в жилой дом. В результате атаки погибла 46-летняя женщина, несколько человек пострадали.

Ранее один из жителей дома рассказал "ТВ Центру", что он успел накрыть жену собой.

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