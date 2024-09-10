Уехавший в Кузбасс Машков: У меня были ворона и велосипед, который в первый день украли

Актер вернулся на малую родину

На днях Владимир Машков побывал в Кемерове, где провел прослушивание кузбасских школьников для отбора в школу Олега Табакова. Не обошлось без беседы с местными жителями и журналистами. Машков подчеркнул, что вырос тут и никогда не терял связь ни с родным Новокузнецком, ни в целом с Кузбассом.

"Убежден: в Кемеровской области живут очень сильные и честные люди, они отличаются искренностью, прямотой... Личностный дух в Кузбассе поистине велик - и когда я рос, и сейчас. Немного только изменились приспособления внешние жизненные: у молодых людей сейчас интернет и сотовые телефоны, у меня были ворона и велосипед, который в первый день украли. Но дух един", - убежден Машков.

Актер уверен, что сибирский характер помогает ему в профессии. Благодаря природной стойкости и упорству ему удалось состояться в качестве артиста и покорить Олега Табакова, который, к слову, хватался за голову от его придумок.

"Вместо одного-двух этюдов каждый день показывал по четыре, а то и по десять. Табаков за голову хватался: "Господи, опять он со своим сумасшествием". А это реально было сумасшествие! Что я только ни придумывал, фонтан идей бил до неба, а еще когда я просил озвучить бульки наливаемой в стакан воды, Олег Павлович закрывал от ужаса голову руками, а после показа рвал меня на части. Но один этюд, как правило, выходил приличным", - рассказал актер в беседе с "КП".

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