Охрана ТЦ во Владивостоке не пропустила скорую к пациенту

С медиков требовали оплату проезда

Охрана торгового центра во Владивостоке не пропустила карету скорой помощи потребовав заплатить за въезд на платную парковку.

Вопиющий случай произошел возле ТЦ на улице Дальзаводской 10 сентября. Скорая приехала на вызов к пациенту, но охрана отказалась пропускать медицинских работников за платный шлагбаум. Telegram-канал Mash пишет, что цена вопроса - 50 рублей, которые настойчиво требовали с медработников.

Шлагбаум нам не открыли. Подошел мужчина, заявил, что мы должны взять жетон и оплатить парковку. Такие, говорит, порядки", – комментируют врачи скорой помощи", - рассказал сотрудник скорой помощи (цитата по Primpress).

Прокуратура Приморского края начала проверку. Будет дана оценка исполнению требований законодательства при обеспечении доступа спецтранспорта для оказания скорой помощи.

Кроме того, региональный Следственный комитет начал доследственную проверку об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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