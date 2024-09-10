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Люди жалуются на сбой в работе Telegram

12:40
  • вторник
  • 10 сентября 2024

Мессенджер "сломался"

Пользователи жалуются на медленную загрузку контента и сообщений в Telegram. Проблемы и с оригинальными эмоджи каналов, утверждают комментаторы в Сети. О том, что в мессенджере Telegram наблюдается массовый сбой в работе, свидетельствуют данные портала Downdetector.su.

Другие пользователи жалуются, что мессенджер просто сильно "тормозит". Речь идет как о версии для компьютера, так и о мобильном приложении. Некоторые утверждают, что сообщения дублируются или приходят дважды.

Кстати, только в конце августа Роскомнадзор объяснил масштабный сбой в работе ряда сервисов, в том числе и Telegram. Тогда сообщалось, что технические проблемы в работе ряда интернет-сервисов в России были вызваны DDoS-атакой на российских операторов связи.

А в июне был зафиксирован глобальный технический сбой, парализовавший работу аэропортов, финансовых учреждений, магазинов и больниц во многих странах мира. Причиной сбоя эксперты назвали "драйвер плохого качества, который валит операционную систему Windows".

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