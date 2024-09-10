Торговые сети в России открыли предзаказ на новый iPhone 16

Накануне вышла презентация девайсов

Цены на новые устройства весьма разнятся. В одном популярном магазине электроники стартовый iPhone 16 оценили в 113 тысяч рублей, iPhone 16 Pro — 153 тысячи рублей, iPhone 16 Pro Max — 190 тысяч рублей.

В интернет-магазинах также доступны для заказа iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. Флагманы оценены в 200 и 210 тысяч рублей соответственно, при этом цены растут в зависимости от комплектации, стоимость доходит до 250 тысяч, сообщает НСН.

Накануне, 9 сентября, состоялась презентация новых товаров от Apple. Компания анонсировала умные iPhone 16 с новым дизайном. Так, был представлен базовый iPhone 16 и модель с увеличенным экраном iPhone 16 Plus, а также iPhone 16 Pro и 16 Pro Max.

Apple представила "младшие" модели 16 и 16 Plus в корпусах из алюминия c диагоналями 6,1 и 6,7 дюйма соответственно. Смартфоны оснащены процессором A18, который, как утверждается, делает новые устройства на 40% быстрее по сравнению с прошлогодним iPhone 15. Компания обновила камеры устройств до 48 мегапикселей, добавила технологии контроля за ней, а также увеличила время работы батареи.

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