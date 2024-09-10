Восемь уникальных фантомов создали сотрудники Центра диагностики и телемедицины

Все они имитируют разные органы человека

Медицинский фантом щитовидной железы человека со всеми хрящами, костными структурами и даже смоделированными параметрами возможных заболеваний - современное учебное пособие для будущих врачей. С их помощью молодые специалисты могут на новом, более высоком уровне отрабатывать навыки проведения функциональной диагностики и лапароскопических манипуляций.

"Данный фантом имеет аналоги американские, но они включают в себя только окружающие ткани и саму щитовидную железу. У нас более подробная ультразвуковая картина", - отметила Юлия Булгакова, младший научный сотрудник Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы.

А этот симуляционный агрегат - неоценимое подспорье для медиков при работе с более тонкими материями: нервными окончаниями и кровеносными сосудами.

"В данном фантоме, в сосудах находится кровеиммитирующая жидкость, которую можно взять как пробу. Также эту кровеиммитирующую жидкость восполнить в любой момент", - объяснила Марина Сайфутдинова, младший научный сотрудник Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы.

Созданием инновационных моделей органов для исследовательских целей на протяжении последних пяти лет занимаются в столичном Центре диагностики и телемедицины. В арсенале ученых уже восемь уникальных фантомов. Многие из них используются в московских симуляционных центрах.

"Фантомы для ультразвуковой диагностики, фантом молочной железы, щитовидной железы, фантом лица. Также есть еще одна группа фантомов - это фантомы для настройки оборудования. Это больше относится к компьютерной томографии", - указал Кирилл Арзамасов, руководитель отдела медицинской информатики, радиомики и радиогеномики Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы.

Одно из последних таких изобретений - первый в России фантом плода, созданный для настройки протоколов магнитно-резонансного сканирования беременных женщин. Разработкой изделия команда исследователей и технических специалистов занималась совместно с профильными врачами.

"Ранее для настройки протоколов мы привлекали добровольцев - здоровых добровольцев. Что, конечно, позволяло нам настраивать эти протоколы, но все равно мы были ограничены во времени. Теперь с разработкой данного фантома базовая настройка протоколов не ограничена во времени", - сказал Егор Сыркашев, врач акушер-гинеколог Национального центра гинекологии и перинатологии имени Кулакова, эксперт Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы.

Это важно для повышения качества получаемых изображений при проведении диагностики. Сама же услуга в городских медучреждениях станет более распространенной, ведь благодаря появлению такого фантома настроить на исследование можно будет неограниченное количество аппаратов.

Полина Быта, "ТВ Центр"

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