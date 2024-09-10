Собянин: В Москве после завершения реконструкции открылось еще 12 поликлиник

Программу модернизации поликлиник столица начала в 2020-м

Несмотря на небольшое недомогание, пятилетний Лев в бодром расположении духа. В открывшемся после ремонта здании детской районной поликлиники всех маленьких пациентов теперь стараются подбодрить небольшими сувенирами. Да и все нужные исследования прошли так быстро, что мальчик и опомниться не успел.

В новой поликлинике - удобная навигация, безбарьерная среда, комфортные зоны отдыха, где маленькие пациенты могут ждать приема, комнаты для кормления и место для колясок, защищенное от непогоды, рядом с главным входом. Впрочем, функционал и возможности учреждения кардинально изменились не только для пациентов.

"Мы просто были удивлены, что в нашем здании может поместиться такой большой объем. И все счастливы, довольны. Ну и вся техника, которая у нас имеется сейчас в новом здании, она на 100 процентов новая, цифровая", - отметила Гузель Рахметуллова, главный врач ДГП №52.

Осмотреть новое здание и пообщаться с маленькими пациентами, их родителями и врачами приехал Сергей Собянин. Мэр Москвы рассказал о завершении основных работ по реконструкции 22 городских поликлиник. Теперь каждая из них будет работать по новому Московскому стандарту оказания первичной медицинской помощи.

"В соответствии с национальным проектом в Москве реализуется крупнейшая городская программа по реконструкции поликлиник. Новый стандарт был сделан совместно с врачами, медсестрами, пациентами. 200 зданий поликлиник уже реконструированы и запущены в строй, еще 100 будут реконструированы до конца этого года. Сегодня мы запускаем 12 поликлиник. Я поздравляю главных врачей, ваши коллективы с новосельем. Передайте им слова мои благодарности", - добавил мэр.

Программу модернизации поликлиник столица начала в 2020-м. За ее ходом, по данным недавнего социологического опроса ВЦИОМ, следят порядка 89 процентов горожан. Абсолютное большинство из них результаты проведенной реконструкции оценивают положительно. Обновление первичного амбулаторного звена в городе завершится уже в следующем году. Тогда реконструируют все столичные поликлиники.

Татьяна Сидоров, "ТВ Центр"

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