Удар БПЛА по Раменскому: все подробности случившегося

Погибла женщина

Пострадавшие дома в Раменском находятся недалеко друг от друга. На Высоковольтной улице удар беспилотника пришелся на пять балконов - они загорелись. При этом в сами квартиры огонь не перекинулся. В Спортивном проезде повреждены 54 квартиры из 102-х.

На месте сейчас работают экстренные службы. Специалисты должны дать оценку - насколько безопасно людям возвращаться в свои дома. Пока жители находятся в пункте временного размещения, власти Московской области оказывают им всю необходимую помощь.

В прокуратуре заявили, что взяли под контроль соблюдение прав пострадавших от атаки беспилотников. Организована горячая линия.

Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что восстановление и ремонт квартир, а также выплату компенсаций за поврежденное имущество возьмет на себя Московская область. Погибла 46-летняя женщина. Четверых пострадавших доставили в больницу в Жуковском. Еще одного вертолетом перевезли в Москву в НИИ имени Склифосовского. 25-летнего мужчину зацепило взрывной волной на улице.

Беспилотниками был атакован не только город Раменское. По данным Министерства обороны, в течение ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 144 украинских БПЛА самолетного типа.

Последствия падения осколков дрона устраняют в районе аэропорта Жуковский. Один из беспилотников был сбит в Коломне. Больше всего - 72 БПЛА - были ликвидированы над Брянской областью. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Так очередное преступление киевского режима прокомментировали в Кремле: "Никак нельзя ассоциировать военные действия и ночные удары по жилым кварталам. Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность. Это враги. Мы должны продолжать военную операцию, чтобы обезопасить себя от таких проявлений".

Во время отражения атаки московские аэропорты приостанавливали прием и отправку самолетов. Сейчас они работают в обычном режиме.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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