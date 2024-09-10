"Высокие результаты": в Кремле оценили работу ПВО

Наши военные приобрели изрядный опыт

В Кремле отреагировали на ночную атаку украинских беспилотников по российским регионам.

Ночной удар ВСУ не был вызван военной необходимостью, он только лишний раз "продемонстрировал сущность украинской власти", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) приобрели изрядный опыт в борьбе с беспилотниками и показывают высокий результат.

"В Кремле вряд ли могут оценивать работу сил ПВО, это должны делать специалисты. На непрофессиональном уровне мы можем сказать, что, конечно, наши военные уже приобрели изрядный опыт в борьбе с беспилотниками, и, конечно, они дают высокие результаты", - сказал представитель президента (цитата по РИА Новости).

Массированная атака БПЛА на российские регионы произошла в ночь на 10 сентября. Средства ПВО уничтожили 144 беспилотника, в том числе 20 - над Московской областью. В подмосковном Раменском дрон попал в два многоквартирных дома. Возбуждено уголовное дело.

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