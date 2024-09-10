Новые кадры с Кейт Миддлтон взбудоражили народ: никто не ожидал такое увидеть

Принцесса выступила с заявлением

Накануне, 9 сентября, Кейт Миддлтон выступила с официальным сообщением. Она рассказала, что завершила курс лечения от рака. В честь такого знаменательного события Дворец обнародовал видео, на котором Кейт Миддлтон предстала с супругом, принцем Уильямом, и их детьми: сыновьями Джорджем и Луи и дочкой Шарлоттой.

В комментариях многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах и поздравлениях Кейт. Они отметили смелость и силу Кэтрин в борьбе со смертельно опасным недугом. Нашлись и такие интернет-пользователи, кто не ожидал увидеть, как Кейт и Уильям нежно обнимаются и прижимаются друг к другу. Некоторые сочли эти кадры интимными и неподходящими для публики.

И тем не менее народ оказался взбудоражен радостной новостью и перспективой в скором времени увидеть Миддлтон на публике, выполняющей свои королевские обязанности.

Напомним, принцесса Уэльская перестала регулярно появляться на публике в декабре 2023 года. Первоначально ее отсутствие объясняли неожиданной операцией, которую она перенесла в январе 2024 года. В конце концов, чтобы пресечь слухи, Миддлтон пришлось публично признаться, что у нее нашли злокачественную опухоль.

Менее месяца назад британские СМИ сообщали со ссылкой на придворные источники, что планов относительно возвращения принцессы к прежнему графику работы нет.

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