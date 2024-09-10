Дурову не хватило знаний для общения со следователями на французском

Сооснователь Telegram сдавал текст на знание языка про получении гражданства

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров отвечал на вопросы французских следователей на русском и английском языках.

Для получения французского гражданства Дуров сдал экзамен по французскому языку в Дубае на уровень B1. Это средний уровень владения языком, которого оказалось недостаточно, чтобы отвечать на вопросы следователей.

При задержании Дуров сначала отвечал на вопросы по-русски, а затем по-английски, пишет France info.

Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа. Ему предъявили обвинения, по которым предпринимателю может грозить до десяти лет заключения. Пока что Дурова отпустили под залог в пять миллионов евро и запретили покидать Францию.

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