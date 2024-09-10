ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дурову не хватило знаний для общения со следователями на французском

13:43
  • вторник
  • 10 сентября 2024

Сооснователь Telegram сдавал текст на знание языка про получении гражданства

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров отвечал на вопросы французских следователей на русском и английском языках.
Павел Дуров ищет дом в Париже: во Франции ему жить еще долго

Для получения французского гражданства Дуров сдал экзамен по французскому языку в Дубае на уровень B1. Это средний уровень владения языком, которого оказалось недостаточно, чтобы отвечать на вопросы следователей.

При задержании Дуров сначала отвечал на вопросы по-русски, а затем по-английски, пишет France info.

Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа. Ему предъявили обвинения, по которым предпринимателю может грозить до десяти лет заключения. Пока что Дурова отпустили под залог в пять миллионов евро и запретили покидать Францию.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Павел Дуров
Павел Дуров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.