Рядовые американцы не хотят помогать Украине

Проведен опрос

Более половины жителей штатов Висконсин, Пенсильвания и Мичиган не одобряют увеличение финансовой и военной помощи Украине. В частности, речь идет о 65% респондентов из Висконсина, 62% из Пенсильвании и 61% из Мичигана, передает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой YouGov для американского Института имени Катона.

Кроме того, большинство опрошенных из этих штатов считают, что Америка слишком вовлечена "в международную политику и зарубежные конфликты" (Висконсин - 54%, Пенсильвания - 52%, Мичиган - 51%).

Ранее стало известно, что совсем скоро США могут передать Украине крылатые ракеты JASSM. В модифицированной версии этот боеприпас класса "воздух-земля" способен бить по целям на удалении в 850 километров. Германия планирует передать Киеву еще шесть зенитно-ракетных комплексов IRIS-T.

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