Дочь Успенской Плаксина попала в больницу с разбитой головой

О несчастье рассказала сама певица

Любовь Успенская души не чает в единственной дочери Татьяне Плаксиной. Казалось, годами в отношениях родственниц царила полная идиллия, однако несколько лет назад разразился скандал: Татьяна пришла на шоу одного из федеральных каналов и дала интервью, в котором обвинила мать в давлении и многолетнем абьюзе.

Затем Плаксина исчезла со всех радаров, и несчастная Успенская с ног сбилась в поисках. Оказалось, Татьяна улетела в Америку к своему отцу. Меж тем в России певица призналась, что у Плаксиной имеются серьезные проблемы с запрещенными веществами. Якобы это началось с тех пор, как Татьяна попала в странную аварию на велосипеде на Коста-Рике, в результате которой сломала челюсть и лишилась нескольких зубов.

К счастью, в ходе долгих переговоров и обсуждений Плаксина и Успенская воссоединились и помирились. Татьяна прошла курс реабилитации, после которого начала выступать с матерью на концертах. Вот на днях и в Зеленом театре они должны были выступать вместе, но публику порадовала только Любовь Успенская. Оказалось, с Татьяной Плаксиной случилось несчастье, она попала в больницу.

"Она пошла в душ вчера, поскользнулась, упала. Короче, она разбила голову, ей зашивали", - сообщила певица в программе "Ты не поверишь!"

По словам Успенской, Плаксину ждет всесторонняя проверка: ее осмотрит нейрохирург, также Татьяна пройдет обследование на МРТ.

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