Изменилось время церемонии прощания с Масляковым

Панихида пройдет в "Планете КВН"

Церемония прощания с ведущим КВН Александром Масляковым пройдет 11 сентября с 10:00 до 13:00, а не до 14:00, а о чем сообщалось ранее.

Гражданская панихида состоится в концертном зале "Планета КВН", говорится в сообщении официального Telegram-канала клуба веселых и находчивых. Пройти можно будет с центрального входа здания.

Александр Масляков скончался 8 сентября в возрасте 82 лет. По данным СМИ, последние годы ведущий КВН страдал от рака легких. Заслуженного деятеля искусств похоронят на Новодевичьем кладбище.

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