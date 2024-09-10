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Звезда мюзикла "Нотр-Дам де Пари" Александр Голубев умер в 57 лет

14:50
  • вторник
  • 10 сентября 2024

Коллеги говорят, что артист впал в кому

О смерти Александра Голубева журналистам рассказали его коллеги. По некоторым данным, причиной стало заражение крови. "Впал в кому. Пока больше информации у нас нет. Мы все в шоке, Саше было всего 57 лет…" - сообщили в окружении Голубева "КП".

Актер Александр Голубев был звездой многих российских мюзиклов. Например, он блистал в мюзикле "Метро". А в мегапопулярной постановке "Нотр-Дам де Пари" Александр перевоплотился в священника, влюбленного в цыганку Эсмеральду, которую играла актриса Светлана Светикова.

Кроме того Голубев запомнился зрителям благодаря клипу на песню "Белль", где он пел вместе с Антоном Макарским и Вячеславом Петкуном. Последние годы актер служил в столичном театре Оперетты, участвовал в ведущих постановках.

Ранее стало известно о смерти актрисы Марины Полицеймако, вдовы легендарного артиста Семена Фарады. Ей было 86 лет. Она была старейшей актрисой Театра на Таганке. Марина Полицеймако сыграла десятки ролей в различных спектаклях, среди которых — "Дом на набережной", "Живой", "Под кожей статуи свободы", "А зори здесь тихие" и других.

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