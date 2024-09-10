ВС России уничтожили все обслуживающие Харьков ТЭЦ

Страну ожидает "самая холодная зима"
Все теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), обслуживавшие Харьков, уничтожены.
Об этом 10 сентября заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции. В область завозят небольшие мобильные котельные, генерирующие по 1 МВт.
Весной мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что ударами российских военных была разрушена практически вся энергетическая инфраструктура Харькова, разбиты все городские трансформаторные подстанции и ТЭЦ. Когда все это будет восстановлено - пока неизвестно.
По мнению главы Минэнерго Украины Германа Галущенко, страну ожидает "самая тяжелая зима в истории".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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