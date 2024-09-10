По опросам, явного победителя нет

В США готовятся к политической схватке года - сегодня ночью стартуют теледебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис. Это первая встреча двух кандидатов в президенты лицом к лицу. Причем, скорее всего, она же станет и решающей. Ведь, согласно соцопросам, американцы еще окончательно не определились, кому отдать голос. Нация сейчас ждёт громких заявлений.

Американцы замерли в тревожном ожидании. На всех телеканалах крутят одно и то же - обратный отсчёт до главного противостояния года. А руководство ABC, которая встречу транслирует, уже жадно потирает руки. Рейтинги, очевидно, будут высокими. Дебаты республиканца и демократки могут по итогу стать и единственными. И этом подогревает градус напряженности

Большую часть последних дней Харрис провела в отеле в Питтсбурге, где для нее построили полноценную площадку для дебатов. Её помощники создали макет, имитирующий планировку студии, а также пригласили опытного дублёра Дональда Трампа, чтобы отработать правильную реакцию на резкие выпады и оскорбительные комментарии. Много часов тратят на то чтобы отрепетировать предполагаемые вопросы. Трамп же выбрал проводить "политические сессии" в своём гольф-клубе в Нью-Джерси. Экс-президент ознакомился с политическими достижениями Харрис в её кампании 2020 года, чтобы попрактиковаться грамотнее отбиваться от шквала нападок.

Штаб Камалы, судя по всему, подходит к предстоящим дебатам с большей ответственностью. Демократам очень важно, чтобы их кандидатка не ударила в грязь лицом - а такой вариант вполне вероятен, если учесть, что у неё нет опыта в подобных мероприятиях. Тем более, когда у оппонента объективно подвешен язык.

Более того, за прошедший с её выдвижения 51 день Камала Харрис не дала ни одного большого интервью - только странные реплики и не менее поверхностные комментарии. Сделано это было не просто так. Не секрет, что демократка весьма своеобразно формулирует мысли - зачастую её не понимают даже однопартийцы.

Трамп же напротив - уверен в себе настолько, что на каждом публичном выступлении не забывает это подчеркнуть. Команда республиканца напротив, очевидно, будет даже рада, если их начальник отойдёт от сценария и начнёт эмоционально импровизировать.

Мнение избирателей о дебатах Харрис и Трампа можно будет примерно понять уже в среду днём. Пока же, по опросам, явного победителя нет - у обоих кандидатов, по сути, ничья. 48% против 47%.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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