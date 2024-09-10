Анастасия Волочкова избавилась от 20 квартир

Балерина объяснила свое решение

В свое время два десятка квартир в Астрахани Анастасия Волочкова получила в качестве отступных от бывшего возлюбленного Игоря Вдовина, которому когда-то одолжила внушительную сумму денег, а тот не смог ее вернуть. Теперь же стало известно, что скандально известная балерина рассталась с недвижимостью

"Я вынуждена была продать все эти квартиры. Ну вы же понимаете, о чем речь. Это был пассивный актив, понимаете?! За них нужно было платить деньги — коммуналку и вот это все…" - объяснила Анастасия Волочкова в программе "Хватит слухов!"

Не секрет, что балерина рассталась с Игорем Вдовиным некрасиво. Артистка обвиняла бывшего возлюбленного в том, что он так и не вернул ей денежные средства, а те квартиры в Астрахани не покрыли ущерба, который тот ей нанес.

"Меня человек просто обманул. Когда он сказал, что ничего не должен мне, я была вынуждена взять у него долевое участие в квартирах. Я судилась за эти квартиры. Продав все эти квартиры, я даже четвертой части не получила того, что я отдавала своему человеку", - пожаловалась Волочкова.

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