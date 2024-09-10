Уничтожены иностранные наемники

Российская авиация, артиллерия, а также подразделения группировки войск "Север" поражены скопления живой силы и техники ВСУ в районе 15 населенных пунктов на курском направлении. Отражены шесть атак украинских штурмовиков, сорваны атаки в направлении населенных пунктов Борки, Краснооктябрьское, и Кремяное, сооьбщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, также авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения иностранных наемников и украинских резервов в Сумской области. Продолжаются разведывательно-поисковые операции по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории.

В результате действия группировки войск "Север" ВСУ потеряли за сутки более 380 военнослужащих и 15 единиц бронетехники, в том числе два танка. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 11800 военнослужащих.

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