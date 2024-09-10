Во Владивостоке прошел хоккейный гала-матч "Сделано в России"

На лед вышли легендарные хоккеисты и ведущие представители бизнеса

4 сентября во Владивостоке состоялся грандиозный хоккейный гала-матч "Сделано в России", организованный Российским экспортным центром (РЭЦ), Фондом Росконгресс и Всероссийским обществом охраны природы. Игра, прошедшая под эгидой продвигаемого РЭЦ национального бренда "Сделано в России" в КСК "Фетисов Арена", стала ярким событием Восточного экономического форума и собрала на льду легендарных хоккеистов и ведущих представителей бизнеса.

Хоккейный матч продолжил серию уникальных мероприятий, которые Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) проводит для продвижения отечественной продукции под брендом "Сделано в России". Ранее в 2024 году РЭЦ провел два фестиваля-ярмарки товаров "Сделано в России" в Китае, а также баскетбольный матч и регату под знаменем национального бренда. Цель таких мероприятий — предоставить бизнесу дополнительную возможность повысить узнаваемость своих товаров и решений как среди потенциальных деловых партнеров, так и среди конечных потребителей за рубежом. Уже более 150 компаний присоединились к акциям под эгидой национального бренда "Сделано в России".

"Матч “Сделано в России” символизирует, что Россия умеет побеждать и создавать сильные бренды. Хоккей стал одним из самых узнаваемых символов нашей страны, воплощением нашего духа, высокого качества, силы и несокрушимого стремления к победе. Именно эти смыслы мы стремимся продвигать под брендом “Сделано в России”, чтобы за рубежом люди, которые видят продукцию под нашим брендом, понимали, что это товары, созданные с такой же тщательностью, с таким же профессионализмом, с какими наши хоккеисты играют на льду", — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Впервые на один лед в поддержку национального бренда "Сделано в России" вышли команды, объединяющие звезд мирового спорта, представителей бизнеса и государственных структур из России и других стран. В числе игроков — именитые хоккеисты Валерий Каменский, Илья Ковальчук, Сергей Бобровский, Данис Зарипов, Виталий Прохоров, Вячеслав Буцаев, Сергей Мозякин и Сергей Коньков.

Со специальным номером "Беречь тебя" перед зрителями матча выступила олимпийская чемпионка по фигурному катанию, амбассадор "Сделано в России" Анна Щербакова. Ведущим матча стал главный спортивный комментатор России Дмитрий Губерниев.

Матч "Сделано в России" не только объединил более 6 тысяч любителей хоккея среди российских и зарубежных гостей ВЭФ, но и еще раз продемонстрировал, что российский спорт и отечественная продукция уверенно занимают лидирующие позиции на международной арене.

Организаторы матча — Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ), Фонд Росконгресс и Всероссийское общество охраны природы, председателем которого является депутат Государственной Думы ФС РФ, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

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