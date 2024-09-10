Сырский скрывает провалы армии

Ситуация для ВСУ на подконтрольной Киеву части ДНР складывается все сложнее. Одним из самых тяжелых остается красноармейское направление. Тем временем главком ВСУ Александр Сырский манипулирует данными в отчетах, чтобы провалы украинской армии были не так очевидны, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

Нардеп указала, что Сырский приказал разделить в докладах Генштаба ВСУ покровское (красноармейское) направление на два: покровское и кураховское, расположенное на юге этого участка фронта. Таким образом, все провалы украинской армии остаются на "кураховском направлении", а узкий участок покровского как будто остается стабильным.

Минобороны России 10 сентября сообщило об освобождении от украинских войск нескольких населенных пунктов в ДНР, в том числе Красногоровки. Контроль над Красногоровкой открывает российским войскам путь к городу Курахово. Это важный логистический узел для ВСУ.

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