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В украинской Раде вскрыли манипуляции главкома ВСУ

15:55
  • вторник
  • 10 сентября 2024

Сырский скрывает провалы армии

Ситуация для ВСУ на подконтрольной Киеву части ДНР складывается все сложнее. Одним из самых тяжелых остается красноармейское направление. Тем временем главком ВСУ Александр Сырский манипулирует данными в отчетах, чтобы провалы украинской армии были не так очевидны, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

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Нардеп указала, что Сырский приказал разделить в докладах Генштаба ВСУ покровское (красноармейское) направление на два: покровское и кураховское, расположенное на юге этого участка фронта. Таким образом, все провалы украинской армии остаются на "кураховском направлении", а узкий участок покровского как будто остается стабильным.

Минобороны России 10 сентября сообщило об освобождении от украинских войск нескольких населенных пунктов в ДНР, в том числе Красногоровки. Контроль над Красногоровкой открывает российским войскам путь к городу Курахово. Это важный логистический узел для ВСУ.

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