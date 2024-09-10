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У Брежневой новые отношения после развода с Меладзе

15:57
  • вторник
  • 10 сентября 2024

Певица не страдает от одиночества

О том, что Вера Брежнева закрутила новый роман, судачат интернет-пользователи. Поводом для слухов послужила свежая публикация певицы в ее официальном аккаунте в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Артистка выложила фотографию внушительного букета гортензий и написала на английском языке:

"Я сама могу купить себе цветы... Но мне это не нужно. Он купил. Наслаждаюсь".

Теперь комментаторы в Сети теряются в догадках, кто же является новым возлюбленным Веры Брежневой. Не секрет, что певица предпочитает не афишировать свои романтические отношения. Так, артистка годами скрывала свою интрижку с продюсером, композитором Константином Меладзе, прежде чем это стало достоянием общественности.

Предпочитала Вера Брежнева молчать и о проблемах в браке с ним. Лишь когда уже СМИ стали писать о разводе пары, певица подтвердила эту информацию.

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