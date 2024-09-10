Путин назвал "Океан-2024" самыми масштабными учениями на море за 30 лет

Будут проверены ключевые моменты боеготовности

Президент России Владимир Путин принял участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения "Океан-2024".

Глава государства вышел на связь в режиме телемоста, сообщили в пресс-службе Кремля. Путин поблагодарил всех участников учений.

"За последние три десятилетия мы впервые проводим столь масштабные учения на море", - заявил глава государства.

Учения затронут акваторию сразу нескольких океанов и морей - Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В качестве наблюдателей приглашены представители 15 государств.

Учения "Океан-2024" проходят с 10 по 16 сентября, в маневрах задействованы более 400 боевых кораблей, морская авиация и свыше 90 тысяч личного состава. Военные отработают применение высокоточного оружия и выполнение боевых задач, а также проверят ключевые моменты боеготовности частей.

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