Мосгоризбирком признал выборы депутатов МГД восьмого созыва состоявшимися

Избрано 45 депутатов по одномандатным избирательным округам

Выборы депутатов Мосгордумы признаны состоявшимися. Об этом сообщила Московская городская избирательная комиссия.

"Городская комиссия устанавливает общие результаты выборов. С учетом этого предлагается: признать выборы депутатов Московской городской думы восьмого созыва по 45 одномандатным избирательным округам состоявшимися и действительными, установить, что в Московскую городскую думу восьмого созыва избрано 45 депутатов по одномандатным избирательным округам", – сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

6-8 сентября в России проходили выборы различного уровня. В более чем 20 регионах выбирали губернаторов, в 13 субъектах прошли выборы законодательных органов власти, в трёх регионах - довыборы в Госдуму.

В столице выбирали депутатов Мосгордумы и муниципальных образований в девяти округах. В 25 регионах была возможность дистанционного голосования.

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