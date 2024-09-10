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Мосгоризбирком признал выборы депутатов МГД восьмого созыва состоявшимися

16:10
  • вторник
  • 10 сентября 2024

Избрано 45 депутатов по одномандатным избирательным округам

Выборы депутатов Мосгордумы признаны состоявшимися. Об этом сообщила Московская городская избирательная комиссия.

"Городская комиссия устанавливает общие результаты выборов. С учетом этого предлагается: признать выборы депутатов Московской городской думы восьмого созыва по 45 одномандатным избирательным округам состоявшимися и действительными, установить, что в Московскую городскую думу восьмого созыва избрано 45 депутатов по одномандатным избирательным округам", – сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

6-8 сентября в России проходили выборы различного уровня. В более чем 20 регионах выбирали губернаторов, в 13 субъектах прошли выборы законодательных органов власти, в трёх регионах - довыборы в Госдуму.

В столице выбирали депутатов Мосгордумы и муниципальных образований в девяти округах. В 25 регионах была возможность дистанционного голосования.

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