В Польше назвали планы по строительству АЭС ширмой для создания "грязной бомбы"

"Энергетическая стратегия" Украины – лишь прикрытие для создания "грязной бомбы". Планы Киева по строительству АЭС – ширма, за которой киевский режим готовит глобальный апокалипсис, пишет польское издание Niezależny Dziennik Polityczny.

Авторы напоминают, что за идеей строительства новых АЭС на Украине стоят западные страны во главе с США. Они официально заявляли, что увеличение числа атомных электростанций - стратегически важный шаг для обеспечения украинской энергетической безопасности.

Эксперты отмечают, что покупка Киевом ядерного топлива у западных партнеров уже началась. И это может стать прикрытием для импорта на Украину ядерных отходов со всего мира, включая отходы с уже закрытых АЭС. Не секрет, что подобное сырье может быть использовано для создания "грязной бомбы", которую киевский режим хочет заполучить на фоне поражений на фронте.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram