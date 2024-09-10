ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Киев скрытно готовится к глобальному апокалипсису

16:29
  • вторник
  • 10 сентября 2024

В Польше назвали планы по строительству АЭС ширмой для создания "грязной бомбы"

"Энергетическая стратегия" Украины – лишь прикрытие для создания "грязной бомбы". Планы Киева по строительству АЭС – ширма, за которой киевский режим готовит глобальный апокалипсис, пишет польское издание Niezależny Dziennik Polityczny.

"Росэнергоатом": "грязная бомба" сделает непригодными территории на 30-50 лет
МО: Киев получил возможность создания "грязной бомбы"

Авторы напоминают, что за идеей строительства новых АЭС на Украине стоят западные страны во главе с США. Они официально заявляли, что увеличение числа атомных электростанций -  стратегически важный шаг для обеспечения украинской энергетической безопасности.

Эксперты отмечают, что покупка Киевом ядерного топлива у западных партнеров уже началась. И это может стать прикрытием для импорта на Украину ядерных отходов со всего мира, включая отходы с уже закрытых АЭС. Не секрет, что подобное сырье может быть использовано для создания "грязной бомбы", которую киевский режим хочет заполучить на фоне поражений на фронте.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Знак радиации
Знак радиации
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.