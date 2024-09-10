ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Константин Костин: Наибольшую поддержку в единый день голосования получила партия "Единая Россия"

17:00
  • вторник
  • 10 сентября 2024

Московская партийная организация продемонстрировали модель того, как в столице должна действовать партия власти

Президент Фонда развития гражданского общества Константин Костин отметил, что "Единая Россия" получила наибольшую поддержку в день голосования.

"Дискуссии о том, как должна выглядеть партийная организация в столице, шли 20 лет. Мне кажется, что сейчас и городские власти, и московская партийная организация продемонстрировали модель того, как в мегаполисе, в столице России должна действовать партия власти", – сказал он (цитата по АГН "Москва").

Напомним, в Москве выбирали депутатов Мосгордумы и муниципальных образований в девяти округах. В 25 регионах была возможность дистанционного голосования.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Константин Костин
Константин Костин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.