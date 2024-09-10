Константин Костин: Наибольшую поддержку в единый день голосования получила партия "Единая Россия"

Президент Фонда развития гражданского общества Константин Костин отметил, что "Единая Россия" получила наибольшую поддержку в день голосования.

"Дискуссии о том, как должна выглядеть партийная организация в столице, шли 20 лет. Мне кажется, что сейчас и городские власти, и московская партийная организация продемонстрировали модель того, как в мегаполисе, в столице России должна действовать партия власти", – сказал он (цитата по АГН "Москва").