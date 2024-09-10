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Александр Асафов: Большинство москвичей выбирают ДЭГ как приоритетный способ голосования

17:02
  • вторник
  • 10 сентября 2024

У этого вида голосования широкие перспективы

Заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александр Асафов отметил, что большинство москвичей выбирают ДЭГ как приоритетный способ голосования.

"Стоит отметить, что дистанционное электронное голосование стало электоральной традицией. Избиратель выбирает этот способ, он ему удобен, понятен, он считает его максимально для себя приемлемым, что видно по количеству людей, выбравших этот способ голосования", – сказал он.

По его словам, у этого вида голосования достаточно широкие перспективы.

"Мы увидим количество избирателей, кто будет голосовать на участках, но там, где им удобно, находясь на мероприятиях по Дню города или по каким-то другим", – пояснил Асафов.

Во вторник Мосгоризбирком признал выборы депутатов МГД восьмого созыва состоявшимися. В столице выбирали депутатов Мосгордумы и муниципальных образований в девяти округах.

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