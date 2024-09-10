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Путин раскрыл роль Украины в планах США

17:36
  • вторник
  • 10 сентября 2024

Вашингтон пытается сохранить доминирование в мире

Соединенные Штаты любой ценой пытаются сохранить доминирование в мире. Они используют Украину для того, чтобы нанести России стратегическое поражение, заявил российский президент Владимир Путин на командно-штабных учениях "Океан-2024".

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Верховный главнокомандующий добавил, что Вашингтон использует все способы, чтобы сохранить свое военно-политическое доминирование в мире. Как отмечал Путин ранее, США наращивают вооруженные силы вдоль всех границ России, включая Украину и Азиатско-Тихоокеанский регион.

Президент подчеркнул, что Россия должна быть готова к любому развитию событий. А российские Вооруженные силы – в готовности отразить возможную военную агрессию на любых направлениях, в том числе в океанской и морской зоне. По словам Путина, которые приводит пресс-служба Кремля, ВМФ в решении этой задачи играет ключевую роль.

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