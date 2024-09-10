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Блинкен повез Зеленскому разрешение на удары по России

18:10
  • вторник
  • 10 сентября 2024

Раскрыта цель поездки госсекретаря США в Киев

Энтони Блинкен во время своего визита в Киев передаст Владимиру Зеленскому разрешение на удары по России американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Цель поездки госсекретаря США раскрыл председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол.

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Конгрессмен рассказал журналисту издания Axios Джулигрейс Бруфке, что разговаривал с Блинкеном два дня назад. Тот сообщил, что едет с главой британского МИД Лэмми в Киев. Основная задача - по сути, сказать украинским политикам, что США разрешат им наносить удары по России с помощью ATACMS, привел журналист слова конгрессмена в соцсети Х.

Ранее Блинкен заявил, что президент США Джо Байден обсудит с премьер-министром Великобритании Киром Стармером разрешение Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь России. На эту информацию уже отреагировали в Госдуме. Вашингтон предупредили о военном ответе России на такие необдуманные шаги.

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