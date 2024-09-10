Блинкен повез Зеленскому разрешение на удары по России

Раскрыта цель поездки госсекретаря США в Киев

Энтони Блинкен во время своего визита в Киев передаст Владимиру Зеленскому разрешение на удары по России американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Цель поездки госсекретаря США раскрыл председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол.

Конгрессмен рассказал журналисту издания Axios Джулигрейс Бруфке, что разговаривал с Блинкеном два дня назад. Тот сообщил, что едет с главой британского МИД Лэмми в Киев. Основная задача - по сути, сказать украинским политикам, что США разрешат им наносить удары по России с помощью ATACMS, привел журналист слова конгрессмена в соцсети Х.

Ранее Блинкен заявил, что президент США Джо Байден обсудит с премьер-министром Великобритании Киром Стармером разрешение Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь России. На эту информацию уже отреагировали в Госдуме. Вашингтон предупредили о военном ответе России на такие необдуманные шаги.

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