Собянин: Более 1 млрд поездок совершили пассажиры по МЦК за восемь лет

Московскому центральному кольцу исполнилось восемь лет

МЦК дало импульс развитию социальной и экономической инфраструктуры. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил сэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что интервал движения поездов по МЦК в час пик составляет всего четыре минуты.

Московскому центральному кольцу исполнилось восемь лет.

"Раньше на месте МЦК была непригодная железная дорога, которую называли "ржавым поясом" города, а близлежащие территории были непривлекательными для жизни и бизнеса. Скептики предрекали новому виду транспорта провал", — написал мэр Москвы.

По словам Собянина, МЦК не перестаёт улучшаться.

"Проект МЦК не просто обеспечил горожан новыми удобными маршрутами, но и дал импульс для развития социальной и экономической инфраструктуры. Вокруг станций начали строиться жилые и коммерческие объекты", - отметил он.

Ранее Собянин сообщил о завершении создания городского вокзала "Кутузовская" МЦД-4. Время пересадки значительно сократилось и составляет всего четыре минуты.

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