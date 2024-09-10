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Собянин: Более 12 млн человек посетили форум-фестиваль "Москва 2030"

18:55
  • вторник
  • 10 сентября 2024

Москва — комфортный и человекоцентричный город

На форуме-фестивале "Москва 2030" представили стратегии развития города. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, форум-фестиваль показал, какой будет Москва в 2030 году. Там провели около 35 тысяч мероприятий.

"Москва — комфортный и человекоцентричный город, интеллектуальный и промышленный центр, город инноваций, кузница кадров. Москва живет и устойчиво развивается вопреки санкциям, продолжает уверенно строить планы. Убедиться в этом могли все гости форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030” — главного события этого московского лета. Более чем на 30 площадках в разных районах города за 39 дней успели побывать более 12 миллионов человек", — написал мэр Москвы.

Собянин отметил, что посетители форума оценили новые форматы.

"Футуристический фестиваль, посвященный технологиям и инновациям, экскурсии на объекты городской инфраструктуры, обычно закрытые для посещения, лекции-концерты, экскурсии об экономике и, конечно, необычные арт-объекты, привлекающие внимание даже издалека", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Москва входит в топ самых освещённых городов мира. Как рассказал Сергей Собянин, каждый вечер в столице зажигаются свыше миллиона светильников и элементов архитектурно-художественной подсветки.

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Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
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