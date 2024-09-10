ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Спецслужбы задержали в Москве наводчика ВСУ после атаки дронов

19:11
  • вторник
  • 10 сентября 2024

В телефоне найдены фотографии гособъектов в столице

После массированной атаки украинских беспилотников на столицу силовики задержали в Москве предполагаемого наводчика ВСУ. В телефоне приезжего из Узбекистана обнаружились фотографии и видеоролики со зданиями столичных военкоматов и государственных объектов.

"Вынесло аж до коридора": житель дома в Раменском рассказал об атаке беспилотника
ПВО за ночь уничтожила 144 беспилотника над Россией

Как сообщил Telegram-канал Mash, задержанный по имени Мухаммадамин отправлял снимки и ролики некоему Раджабу, с которым познакомился в социальных сетях. За материалы ему пообещали денежное вознаграждение. Мигрант снимал военкоматы в Кузьминках, Люберцах, здание Объединенного военного комиссариата Замоскворецкого и Останкинского района, а также гособъектов в Мещанском районе Москвы.

Через несколько часов после отправки "корреспонденции" украинские дроны "Лютый" попытались атаковать Москву. К утру российская ПВО сбила 12 беспилотников в четырех городских округах.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия падения беспилотника в Московской области
Последствия падения беспилотника в Московской области
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.