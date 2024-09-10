Спецслужбы задержали в Москве наводчика ВСУ после атаки дронов

В телефоне найдены фотографии гособъектов в столице

После массированной атаки украинских беспилотников на столицу силовики задержали в Москве предполагаемого наводчика ВСУ. В телефоне приезжего из Узбекистана обнаружились фотографии и видеоролики со зданиями столичных военкоматов и государственных объектов.

Как сообщил Telegram-канал Mash, задержанный по имени Мухаммадамин отправлял снимки и ролики некоему Раджабу, с которым познакомился в социальных сетях. За материалы ему пообещали денежное вознаграждение. Мигрант снимал военкоматы в Кузьминках, Люберцах, здание Объединенного военного комиссариата Замоскворецкого и Останкинского района, а также гособъектов в Мещанском районе Москвы.

Через несколько часов после отправки "корреспонденции" украинские дроны "Лютый" попытались атаковать Москву. К утру российская ПВО сбила 12 беспилотников в четырех городских округах.

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