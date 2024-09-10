Путин дал старт стратегическим учениям "Океан - 2024"

Верховный главнокомандующий по видеосвязи принял участие в начале активной фазы стратегических командно-штабных учений

Россия должна быть готова отразить возможную военную агрессию на любых направлениях. Сегодня об этом заявил Владимир Путин. Верховный главнокомандующий по видеосвязи принял участие в начале активной фазы стратегических командно-штабных учений "Океан-2024". В маневрах задействовано более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения, 125 самолётов и вертолётов, свыше 90 тысяч военнослужащих. Владимир Путин отметил - в ходе учений будут отработаны самые сложные задачи, максимально приближенные к боевым.

На фоне великолепных видов на пролив "Босфор Восточный" и величественный вантовый мост "Русский", соединяющий одноименный остров с материковой частью Владивостока, тихоокеанская флотилия ВМФ России берёт курс на "залив Петра Великого". Именно там для неё начинаются стратегические командно-штабные учения "Океан-2024", о старте которых сегодня объявил президент.

"За последние три десятилетия мы впервые проводим столь масштабные учения на море. Они одновременно пройдут в акваториях Тихого и Северного ледовитого океана. Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. К ним привлекаются силы ВМФ, части дальней и военно-транспортной авиации. В отработке практических действий также участвуют корабли и авиация народно-освободительной армии Китая", - отметил Путин.

На этих кадрах - момент встречи кораблей тихоокеанского флота России и Китая. Моряки приветствуют друг друга при помощи флагов расцвечивания. А дальше уже начинается совместное выполнение боевых задач, которые включают оборону морских коммуникаций и районов экономической деятельности. Это происходит не только с моря, но и с берега. При помощи комплексов "Бастион" и "Бал", которые отрабатывают ракетами по условным целям.

Следом в работу включаются уже подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" и корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов". С его борта в интересах ослабления ПВО противника производится запуск крылатой ракеты Х-35 из комплекса "Уран".

А это уже съемки из Баренцева моря. На видео зафиксирована работа экипажа фрегата России "Адмирал Головко" в момент выхода судна в заданный квадрат, откуда производится пуск ракеты "Калибр".

"Адмирал Головко" является головным фрегатом Северного флота, который по сценарию стратегических штабных учений "Океан-2024" выполняет роль противника. Ему противостоят корабли тихоокеанского и балтийского флотов, а также Каспийская флотилия. В цифрах - это свыше четырехсот боевых кораблей и подводных лодок. 125 летательных аппаратов и свыше 90 тысяч военнослужащих.

"Крупномасштабной агрессии от вероятного противника с океанских направлений. Борьбы с безэкипажными катерами и БПЛА. Обороны пунктов базирования морского флота. Ведения десантных действий. И конвоирования транспорта с учетом опыта СВО. В соответствии с замыслом учения будет апробирована перспективная форма применения ВМФ", - сообщил Андрей Белоусов, министр обороны России.

Детали, понятное дело, не раскрываются. Да и противник называется условным. Хотя всем в общем-то понятно, от кого Россия вместе с Китаем собирается обороняться, учитывая, что США, по словам президента, активно наращивают свое военное присутствие на западных рубежах нашей страны, в Арктике, а также Азиатско-тихоокеанском регионе. Более того, подчеркнул Путин, американцы там уже отрабатывают развёртывание перспективных ракетных систем.

"Своими агрессивными действиями США стремятся достичь ощутимого военного преимущества. Тем самым сломать сложившуюся архитектуру безопасности и баланс сил в АТР. Фактически США провоцируют гонку вооружений, не считаясь с безопасностью своих европейских и азиатских союзников", - сообщил Путин.

Вот и эти учения проходят с учётом реального боевого опыта, полученного российскими моряками в рамках СВО. Учитывать его планируют и в планах развития ВМФ, которое будет продолжено.

"Хочу подчеркнуть, мы продолжим укреплять наш ВМФ, включая его стратегическую ядерную составляющую. Будем системно и всесторонне развивать все виды и рода войск. Наращивать их ударные возможности. Совершенствовать подготовку корабельных экипажей, береговых и авиационных частей с учётом реального боевого опыта", - сказал Путин.

Такие возможности у России, безусловно, есть, что демонстрируют и эти масштабные учения, которые продлятся в течение семи дней. За это время будут отработано решение различных нестандартных задач. Применение перспективных и современных образцов вооружения и военной техники. А также, подчеркнули в Минобороны, расширение взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнёров.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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