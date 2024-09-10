Мишустин встретился с президентом Узбекистана

Стороны обсудили увеличение товарооборота между Москвой и Ташкентом
В Ташкенте во второй день официального визита глава российского правительства встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Глава кабмина передал искренние приветствия и наилучшие пожелания от Владимира Путина. На встрече обсудили увеличение товарооборота между Москвой и Ташкентом.
Также речь шла о реализации крупных проектов в области энергетики, промышленности, транспорта и сельского хозяйства, а еще поддержке стратегического партнёрства.
В свою очередь президент Узбекистана выступил за дальнейшее наращивание взаимодействия на уровне регионов и продолжение культурно-гуманитарного обмена.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram