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США ввели санкции против российских судоходных компаний

19:35
  • вторник
  • 10 сентября 2024

Под ограничения попали девять судов

Министерство финансов США обновило свой санкционный список. На сей раз в него попали две судоходные компании из России и принадлежащие им суда.

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Минфин США обнародовал обновленный перечень. Из публикации следует, что в черный список попали компании ООО "Море река сервис" из города Азова и ООО "Оптовая фирма "ВАФА" из Астрахани.

Ограничения распространились и на суда компаний. В списке Минфина оказались три сухогруза "Море река сервис", два сухогруза "ВАФА" и четыре сухогруза компании "МГ-Флот", против которой США ранее ввели санкции. Все эти суда под российским флагом, передает ТАСС.

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