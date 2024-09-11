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Разгромили превосходящие силы противника: представлены новые герои СВО

08:56
  • среда
  • 11 сентября 2024

Россия закрепилась на новых рубежах

Минобороны рассказало о новых подвигах российских военнослужащих в ходе СВО.

Полковник Александр Борисов с подчиненными был атакован группой вражеских диверсантов. Несмотря на превосходящие силы противника, подразделение под командованием Борисова разгромили боевиков. А наша колонна техники связи своевременно прибыла в заданный район.

Главный старшина Роман Михайлов и его артиллерийский взвод, поддерживая наступление штурмовиков, уничтожили минометный расчет ВСУ, бронемашину и более 10 радикалов. Это позволило российским подразделениям выбить противника с занимаемых позиций и закрепиться на новых рубежах.

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