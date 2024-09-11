Минобороны отчиталось о сбитых за ночь украинских БПЛА

Дроны кружили над тремя регионами
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре вражеских беспилотника над тремя регионами.
Два дрона сбиты над территорией Орловской области, один – над Белгородской областью и еще один над Курской областью, сообщили в Минобороны России.
Накануне Россия подверглась массированной атаке дронов. Средства ПВО уничтожили 144 беспилотника, в том числе 20 - над Московской областью. В подмосковном Раменском дрон попал в жилой дом. В результате атаки погибла 46-летняя женщина, несколько человек пострадали.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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