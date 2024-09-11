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Минобороны отчиталось о сбитых за ночь украинских БПЛА

08:02
  • среда
  • 11 сентября 2024

Дроны кружили над тремя регионами

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре вражеских беспилотника над тремя регионами.

Два дрона сбиты над территорией Орловской области, один – над Белгородской областью и еще один над Курской областью, сообщили в Минобороны России.

Накануне Россия подверглась массированной атаке дронов. Средства ПВО уничтожили 144 беспилотника, в том числе 20 - над Московской областью. В подмосковном Раменском дрон попал в жилой дом. В результате атаки погибла 46-летняя женщина, несколько человек пострадали.

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