Минобороны отчиталось о сбитых за ночь украинских БПЛА

Дроны кружили над тремя регионами

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре вражеских беспилотника над тремя регионами.

Два дрона сбиты над территорией Орловской области, один – над Белгородской областью и еще один над Курской областью, сообщили в Минобороны России.

Накануне Россия подверглась массированной атаке дронов. Средства ПВО уничтожили 144 беспилотника, в том числе 20 - над Московской областью. В подмосковном Раменском дрон попал в жилой дом. В результате атаки погибла 46-летняя женщина, несколько человек пострадали.

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